Павелко: наступна мета – проведення матчів з глядачами

Усе залежить від динаміки захворювання на COVID-19.

Президент УАФ Андрій Павелко написав на своїй сторінці у Facebook, що наступна мета після відновлення чемпіонату – повернення матчів з глядачами.

«Радий, що всупереч песимізму скептиків, які не вірили в завершення поточного чемпіонату, змагання триває, переможці та учасники єврокубків від України будуть визначені за спортивним принципом.

Єдине, що виглядає дуже сумно в цій ситуації – абсолютно порожні трибуни. Адже вболівальники і є душа футболу. Тому наша наступна мета – можливість проведення матчів з уболівальниками на стадіонах.

Але її реалізація безпосередньо залежить від динаміки захворювань на COVID-19. Сподіваюся і бажаю всім нам, щоб вона була позитивною, і скоро ми зможемо насолоджуватися футболом разом із заповненими трибунами по всій Україні», - написав Павелко.

Нагадаємо, «Шахтар» з рахунком 3:1 здобув вольову перемогу над київським «Динамо» в поєдинку 24-го туру УПЛ.

Турнірне становище команд першої шістки: «Шахтар» - 62 очки (після 24-х матчів), «Зоря» - 46 (24), «Десна» - 46 (24), «Динамо» - 46 (24), «Олександрія» - 43 (24), «Колос» - 26 (24).

Фото: facebook