«Боруссія» Д обіграла «Падерборн», відставання від «Баварії» 7 очок

«Боруссія» з Менхенгладбаха піднялась на третє місце.

В матчі 29-го туру чемпіонату німецької Бундесліги «Боруссія» (Дортмунд) перемогла на чужому полі «Падерборн» 6:1, повідомляє Укрінформ.

Головний конкурент «Баварії» нічого не зміг вдіяти з аутсайдером чемпіонату в першому таймі. Свої м’ячі дортмундці забивали вже після перерви. Відзначились Азар, Санчо (хет-трик), Гакімі, Шмельцер. «Боруссія» перемогла 6:1.

Лідирує в чемпіонаті «Баварія» - 67 очок. На другому місці «Боруссія» (Дортмунд) - 60. На третю позицію піднялась «Боруссія» (Менхенгладбах) – 56. На четвертому місці «Байєр» - 56.

В останньому матчі 29-го туру «РБ Лейпциг» зіграє на виїзді проти «Кельна». Поєдинок зіграють 1 червня, початок – 21:30.

Фото: Kicker