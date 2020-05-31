В матчі «Шахтар» - «Динамо» з допомогою системи VAR не зарахували гол Сидорчука

Рахунок після першого тайму – 1:1.

Сьогодні вперше в очних матчах «Шахтаря» і «Динамо» використовується система VAR, повідомляє Укрінформ.

На 20-й хвилині гри головний арбітр Катерина Монзуль скористалася переглядом відеоповтору після голу Сергія Сидорчука.

Монзуль не зарахувала забитий киянами м'яч через порушення правил з боку Дениса Попова, який рукою зачепив обличчя Тараса Степаненко. За цей фол Попов отримав жовту картку.

Після першого тайму рахунок в матчі 1:1. У киян на 38-й хвилині м’яч забив Буяльський. Одразу ж Марлос рахунок зрівняв.

Фото: Укрінформ