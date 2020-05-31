"Ворскла" і "Львів" обмінялися голами у матчі футбольної Прем'єр-ліги

Футболісти полтавської "Ворскли" і ФК "Львів" зіграли внічию 1:1 у поєдинку 24-го туру чемпіонату України серед команд Прем'єр-ліги, що поновився напередодні після карантину, пов'язаного з пандемією коронавірусу.

У дебюті зустрічі успіх "Ворсклі" приніс гол малійського захисника Ібрагіма Кане, який відзначився на 13-й хвилині; паритет ударом з пенальті відновив у доданий арбітром час бразильський форвард львів'ян Шина (90+3), повідомляє Укрінформ.

Завершить другий ігровий день туру вітчизняне класико "Шахтар" (Донецьк) - "Динамо" (Київ), яке розпочнеться на столичному НСК "Олімпійський" о 17.00.

Результати інших матчів 24-го туру:

"Колос" (Ковалівка) - "Десна" (Чернігів) - 0:2

голи: Денис Фаворов (54-та хвилина), Єгор Картушов (84);

"Дніпро-1" - "Олімпік" (Донецьк) - 3:1

голи: Сергій Булеца (32), Володимир Адамюк (61), Лукас Тейлор (77) - Сергій Політило (90+3, з пенальті);

"Олександрія" - "Зоря" (Луганськ) - 1:0

гол: Дмитро Гречишкін (90+4).

Поєдинок "Карпати" - "Маріуполь" не відбувся, оскільки у львівському клубі є заражені коронавірусом.

Становище команд:

перша шістка - "Шахтар" - 59 очок (після 23-х матчів), "Зоря" - 46 (24), "Десна" - 46 (24), "Динамо" - 46 (23), "Олександрія" - 43 (24), "Колос" - 26 (24);

друга шістка - "Дніпро-1" - 31 (24), "Маріуполь" - 25 (23), "Львів" - 22 (24), "Ворскла" - 22 (24), "Олімпік" - 19 (24), "Карпати" - 14 (23).

Фото: football.ua