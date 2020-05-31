«ПСЖ» викупив Ікарді у «Інтера»

Аргентинський нападник цей сезон провів у «ПСЖ» на правах оренди, а тепер він став повноцінним гравцем парижан.

Нападник «Інтера» Мауро Ікарді офіційно став гравцем «Парі Сен-Жермен». Клуб зі столиці Франції викупив його контракт, повідомив сайт «ПСЖ».

Угода 27-річного аргентинця з парижанами розрахована на 4 роки, до 30 червня 2024 року. Офіційно сума угоди не розголошується. Раніше повідомлялося, що «ПСЖ» заплатить «Інтеру» за перехід Ікарді 58 мільйонів євро.

У цьому сезоні форвард грав за «ПСЖ» на правах оренди. Ікарді забив 20 голів і віддав 4 результативні передачі в 31 матчі «ПСЖ» у всіх турнірах.

Нагадаємо, «ПСЖ» визнали чемпіоном Ліги 1 після дострокового закінчення футбольного сезону у Франції.

Фото: сайт "ПСЖ"