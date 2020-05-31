«Динамо» здало негативні тести на коронавірус

Сьогодні в 17:00 «Динамо» зіграє з «Шахтарем» в матчі 24-го туру УПЛ.

Гравці, тренерський штаб і технічний персонал «Динамо» здали негативні тести на коронавірус. Медичний штаб команди отримав результати аналізів, які провели в п'ятницю, повідомляє офіційний сайт киян.

Команда отримала можливість в повній мірі готуватися до матчу 24-го туру УПЛ проти «Шахтаря». Суперник киян ще раніше оприлюднив результати тестування гравців, заражених серед «гірників» немає.

«Динамо» зіграє з «Шахтарем» в неділю, 31 травня, на НСК «Олімпійський». Початок матчу - о 17:00.

Нагадаємо, раніше коронавірус виявили у кількох гравців «Карпат». УПЛ скасувала поєдинок львів'ян проти «Маріуполя», запланований на 31 травня. Рішення про подальшу долю матчу приймуть пізніше.

Фото: Укрінформ