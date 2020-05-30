Соболь залишається ще на один сезон в оренді в «Брюгге»

Захисник «Шахтаря» виграв чемпіонат Бельгії у складі «Брюгге».

Український захисник Едуард Соболь проведе ще один сезон в «Брюгге» на правах оренди, повідомляє офіційний сайт «Шахтаря».

Про це «Шахтар» домовився з бельгійським клубом. Соболь в системі «Шахтаря» з 2013-го.

25-річний футболіст грає за «Брюгге» з липня 2019-го. Він віддав 3 гольові передачі в 36 матчах.

Раніше була інформація, що Соболь погодився підписати повноцінний контракт з бельгійським клубом на 4 роки.

Нагадаємо, в середині травня чемпіонат Бельгії достроково завершили. Чемпіоном країни визнали саме «Брюгге» Соболя, який наступного сезону зіграє на груповій стадії Ліги чемпіонів.

Фото: voetbalprimeur.be