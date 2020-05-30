"Олександрія" вирвала перемогу у "Зорі" в чемпіонаті УПЛ

Футболісти "Олександрії" перемогли луганську "Зорю" (1:0) у чемпіонаті України серед клубів Прем'єр-ліги, що поновився сьогодні після карантину, пов'язаного з пандемією коронавірусу.

Вирішальний м'яч на стадіоні "Ніка" в Олександрії на 90+4 хвилині з пенальті забив Дмитро Гречишкін, повідомляє Укрінформ.

На 84-й хвилині у гостей з поля вилучили Богдана Михайличенка.

У паралельній грі "Дніпро" вдома здолав донецький "Олімпік" - 3:1.

Голи: Сергій Булеца (32-а хвилина), Володимир Адамюк (61) та Лукас Тейлор (77) - Сергій Політило (90+3).

Нагадаємо, у стартовій зустрічі туру на київській "Оболонь-Арені" чернігівська "Десна" здобула важливі три очки, перемігши ковалівський "Колос" - 2:0.

Перший м'яч після передачі Андрія Тотовицького на 54-й хвилині головою забив Денис Фаворов. На 84-й хвилині Єгор Картушов подвоїв рахунок.

На 67-й хвилині хавбек "Колоса" Віталій Гавриш не реалізував пенальті.

Завершиться 24-й тур у неділю, 31 травня. Полтавська "Ворскла" зустрінеться зі "Львівом" (початок о 14.00, транслюватиме телеканал "Футбол 1"). Центральна гра "Шахтар" (Донецьк) - "Динамо" (Київ) стартує на столичному НСК "Олімпійський" о 17.00. Її покаже "Футбол 1".

Матч "Карпати" - "Маріуполь" не відбудеться, оскільки у львівському клубі є заражені коронавірусом.

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Становище команд:

перша шістка - "Шахтар" - 59 очок (після 23-х матчів), "Зоря" - 46 (24), "Десна" - 46 (24), "Динамо" - 46 (23), "Олександрія" - 43 (24), "Колос" - 26 (24);

друга шістка - "Дніпро-1" - 31 (24), "Маріуполь" - 25 (23), "Львів" - 21 (23), "Ворскла" - 21 (23), "Олімпік" - 19 (24), "Карпати" - 14 (23).

Фото: fco.com.ua.