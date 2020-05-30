На тенісному турнірі в Ірпені через дощ скасовані суботні матчі
Укрінформ
Організатори жіночого тенісного турніру UTF Ladies Invitational в Ірпені відмінили усе суботні поєдинки.
Матчі перенесені на неділю, 31 травня, повідомляє Укрінформ.
Сьогодні мали відбутися три зустрічі:
Група В: Марта Костюк - Маріанна Закарлюк
Група А: Людмила Кіченок - Вікторія Петренко
Група А: Леся Цуренко - Дар'я Лопатецька.
Нагадаємо, у групі А по одній перемозі мають Цуренко і Лопатецька, а у квартеті В - Костюк, Закарлюк та Катерина Дятлова.
Фото: ftu.org.ua.