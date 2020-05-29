Худжамов завершив кар’єру воротаря і став експертом телеканалу «Футбол»

Його дебют відбудеться 31 травня в студії перед матчем «Шахтар» - «Динамо».

37-річний екс-воротар «Шахтаря» і «Маріуполя» Рустам Худжамов оголосив про завершення кар'єри і став експертом телеканалів «Футбол», повідомляє сайт телеканалів.

«Я закінчив ігрову кар'єру через травму коліна. Мені пропонували стати тренером воротарів в одній з команд першої ліги, але я відмовився. Хочу розвиватися як експерт і не відходити далеко від медіапростору», - сказав Худжамов.

Худжамов – вихованець «Динамо», володар Кубка УЄФА з «Шахтарем». Останнім його клубом був «Маріуполь», в цьому сезоні УПЛ він провів за команду 6 матчів. Зіграв 1 матч за збірну України.

Фото: сайт телеканалу "Футбол"