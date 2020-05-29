Футбольний чемпіонат Іспанії офіційно поновлять 11 червня

Перший матч після рестарту: «Севілья» - «Бетіс».

Вища спортивна рада Іспанії офіційно підтвердила, що чемпіонат Ла Ліги поновиться 11 червня, повідомляє видання AS.

Першим матчем після тривалої паузи стане андалусійского дербі між «Севільєю» і «Бетісом». Останні ігрові дні чемпіонату Іспанії 2019/20 заплановані на 18 і 19 липня.

Нагадаємо, Ла Ліга пішла на перерву через пандемію коронавірусу на початку березня. Після 27 зіграних турів лідирує «Барселона». Каталонці випереджають «Реал», що йде другим, на два очки.

Фото: AS