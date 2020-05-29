Кабмін дозволив людям 60+ відвідувати спортивні заходи

Міністр кабінету міністрів України Олег Немчінов повідомив, що особам старше за 60 років дозволили перебувати на спортивних заходах під час карантину.

Таке рішення прийняли на позачерговому засіданні уряду, написав Немчінов у Facebook.

"Сьогодні на позачерговому засіданні уряду були прийняті зміни в постанові Кабінету міністрів України від 20 травня 2020 №392, що дозволили учасникам та особам віком понад 60 років, бути залученими до організації та проведення спортивних змагань. Вони можуть тренувати, обслуговувати суддівством змагання та бути представниками професіональних спортивних клубів. Це зняття обмежень поширюється також і на заходи, внесені до Єдиного календарного плану Міністерства молоді та спорту", - зазначив Немчінов.

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Як повідомлялося, раніше у медичному протоколі МОЗ було зазначено, що до проведення спортивних заходів не можуть бути залучені особи молодші за 18 та старші за 60 років.

Кабінет міністрів 20 травня ухвалив рішення про перехід на адаптивну модель карантину з 22 травня до 22 червня.