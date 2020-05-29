УПЛ просить Українську асоціацію футболу змінити два правила регламенту

Керівництво УПЛ звернулося до Української асоціації футболу з проханням розглянути і затвердити Виконавчим комітетом УАФ відразу два рішення.

Про це стало відомо Sport Arena.

У зв'язку з затвердженням тимчасового правила про можливість провести до п'яти замін для кожної з команд в одному матчі, УПЛ просить збільшити кількість запасних футболістів з 7 до 9 на матчах чемпіонату України.

Крім того, УАФ може скасувати дію норми Регламенту чемпіонату України з футболу, згідно з якою основний стадіон, на якому проводяться домашні матчі головної команди клубу, повинен бути розміщений на території населеного пункту за місцем державної реєстрації клубу. Таке рішення повинно бути прийнято в зв'язку з неготовністю деяких областей України до послаблення карантину і неможливості передбачити розвиток ситуації з поширенням епідемії COVID-19.

Раніше генеральний директор донецького футбольного клубу "Шахтар" Сергій Палкін підтвердив, що команда в найближчі два місяці проводитиме домашні матчі на НСК "Олімпійський".

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Футбольний чемпіонат України поновиться 30 травня. У перший день 24 туру УПЛ відбудуться поєдинки: “Колос” - “Десна”, “Дніпро-1” - “Олімпік” і “Олександрія” - “Зоря”.

Після 23-х турів у турнірній таблиці лідирує “Шахтар”. Друге і третє місця з відривом у 13 очок посідають “Зоря” і “Динамо”.

Фото: УПЛ