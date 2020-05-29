"Фінал чотирьох" Ліги чемпіонів УЄФА може пройти в Німеччині або Туреччині

Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) хоче відновити Лігу чемпіонів 7 і 8 серпня відсутніми матчами у відповідь 1/4 фіналу.

Про це повідомляє Sky Sport Italia.

За відомостями джерела, вже ведуться переговори про проведення "фіналу чотирьох" у Стамбулі (Туреччина). Однак є варіант провести турнір в Німеччині, де вже відновилися матчі бундесліги.

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В 1/8 фіналу залишилися чотири пари, які ще не провели матчі у відповідь: "Реал" - "Манчестер Сіті", "Челсі" - "Баварія", "Ліон" - "Ювентус" і "Наполі" - "Барселона". "Парі Сен-Жермен", "Аталанта", "Атлетико" і "Лейпциг" вийшли до чвертьфіналу.