“Зоря” отримала частину боргу за півзахисника Вілліана - ЗМІ

Луганський футбольний клуб “Зоря” отримав частину боргу за свого колишнього бразильського півзахисника Вілліана.

Про це повідомляє XSPORT.

“Крузейро” виплатив частину боргу “Зорі” щодо трансферу півзахисника Вілліана. Бразильський клуб перерахував 645 тисяч євро на рахунок луганчан... Клубу залишилося виплатити 1,17 мільйона євро”, - йдеться в повідомленні.

За інформацією Globo, з приводу інших грошей йдуть розгляди в CAS. “Крузейро” хоче відстрочити другий платіж, оскільки в пріоритеті у клубу виплата зарплат співробітникам.

Напередодні, “Крузейро” змінив власника, який заявив про наміри погасити всі минулі борги.

Як повідомлялося, через борг “Крузейро” можуть знизити у класі.

Фото: Cruzeiro