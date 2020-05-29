Українські футбольні арбітри готові до поновлення сезону-2019/20

Українські арбітри та асистенти арбітра проводять дводенний збір у Києві в рамках підготовки до поновлення футбольного сезону-2019/20 в УПЛ.

Дводенна підготовка для офіційних осіб матчів вітчизняного елітного дивізіону розпочалася 28 травня зі складання тестів YO-YO та ARIET на НТК ім. В. Баннікова. Про це повідомляє пресслужба Української асоціації футболу.

Голова Комітету арбітрів УАФ Лучано Лучі залишився приємно враженим результатами своїх підопічних.

“Незважаючи на паузу, арбітри та асистенти арбітра повернулися до роботи без жодних проблем із фізичною формою. Хороші результати, які вони показали під час сьогоднішніх тестів, свідчать про їхню стовідсоткову готовність працювати на матчах УПЛ уже цими вихідними”, — відзначив Лучано Лучі.

Вчора учасники дводенних зборів також здали тести на правила гри та відеотест УЄФА, а в п’ятницю, 29 травня, візьмуть участь в обговоренні відеоматеріалів із матчів весняної частини чемпіонату УПЛ сезону-2019/20.

Як повідомлялося, 30 і 31 травня клуби УПЛ зіграють перший тур після відновлення чемпіонату України.

Фото: uaf.ua