Петра Квітова стала переможницею виставкового турніру в Празі

Чеська тенісистка Петра Квітова стала переможницею виставкового турніру "O pohár prezidenta ČTS" у Празі.

У фіналі Петра Квітова перемогла свою співвітчизницю Кароліну Мухову. Поєдинок відбувся ввечері 28 травня і завершився з рахунком 6:3, 6:3. Про це повідомляє БТУ.

У другому сеті за рахунку 4:1 матч був перерваний через дощ і відновився через півтори години. Муховій вдалося скоротити розрив до мінімального, але потім вона травмувала ногу.

Петра Квітова, яка посідає 12 місце в рейтингу Жіночої тенісної асоціації (WTA), не програла жодного сету на змаганнях в столиці Чехії. У чвертьфіналі вона обіграла Барбору Крейчікову з рахунком 7:6 (3), 6:2, а в півфіналі - Катержину Синякову (7:5, 6:4).

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Як повідомлялося, у чоловічій сітці турніру "O pohár prezidenta ČTS" переміг Міхаель Врбенскі.

Фото: btu.org.ua