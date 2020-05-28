Захисник «Шахтаря» Матвієнко готується до матчу з «Динамо»

Гравець відновився після травми голови під час спарингу з «Рухом».

Захисник «Шахтаря» Микола Матвієнко повернувся в загальну групу команди. Він разом з іншими футболістами «гірників» продовжує підготовку до матчу 24-го туру УПЛ проти «Динамо», повідомляє офіційний сайт «Шахтаря».

На минулому тижні Матвієнко отримав травму голови в контрольному поєдинку з «Рухом» (4:1). 24-річний Матвієнко в нинішньому сезоні зіграв 28 матчів за «Шахтар» у всіх турнірах, відзначившись одним голом і однією результативною передачею.

Матч «Шахтар» - «Динамо» відбудеться в Києві на НСК «Олімпійський» в неділю, 31 травня. Початок поєдинку о 17:00.

Нагадаємо, «Шахтар» очолює УПЛ, набравши 59 очок в 23 турах. «Динамо» йде на третьому місці, поступаючись «гірникам» 13 очками.

Фото: сайт ФК "Шахтар"