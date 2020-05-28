Захисник «Шахтаря» Матвієнко готується до матчу з «Динамо»
Укрінформ
Гравець відновився після травми голови під час спарингу з «Рухом».
Захисник «Шахтаря» Микола Матвієнко повернувся в загальну групу команди. Він разом з іншими футболістами «гірників» продовжує підготовку до матчу 24-го туру УПЛ проти «Динамо», повідомляє офіційний сайт «Шахтаря».
На минулому тижні Матвієнко отримав травму голови в контрольному поєдинку з «Рухом» (4:1). 24-річний Матвієнко в нинішньому сезоні зіграв 28 матчів за «Шахтар» у всіх турнірах, відзначившись одним голом і однією результативною передачею.
Матч «Шахтар» - «Динамо» відбудеться в Києві на НСК «Олімпійський» в неділю, 31 травня. Початок поєдинку о 17:00.
Нагадаємо, «Шахтар» очолює УПЛ, набравши 59 очок в 23 турах. «Динамо» йде на третьому місці, поступаючись «гірникам» 13 очками.
Фото: сайт ФК "Шахтар"