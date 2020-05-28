Виконком НОК України підтримав глобальну дискусію щодо майбутнього олімпізму

Виконком НОК України підтримав глобальну дискусію щодо майбутнього олімпізму

Укрінформ
Як рухатись далі, яким чином реагувати на виклики, що постали перед світовим спортом та олімпізмом в ситуації сьогодення - з таким закликом до олімпійської родини світу звернувся президент Міжнародного олімпійського комітету (МОК) Томас Бах.

Виконком Національного олімпійського комітету України (НОК) під час онлайн засідання на чолі з президентом організації Сергієм Бубкою ініціював проведення дискусії щодо майбутнього олімпійського руху на національному рівні за участю усіх суб'єктів олімпійського руху, повідомили Укрінформу у пресслужбі НОК.

"Ми повинні гідно приймати виклики й рухатися вперед. Лише спільними зусиллями, будучи гнучкими, дієвими та ефективними, ми зможемо напрацювати стратегічний план дій і подолати всі труднощі", - наголосив Сергій Бубка.

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Під час засідання була створена робоча група, яка узагальнить усі пропозиції, проаналізує ситуацію і перспективи в майбутньому, а також розробить конкретні рекомендації та ідеї щодо подальших кроків.

Фото: noc-ukr.org.

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