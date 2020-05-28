Виконком НОК України підтримав глобальну дискусію щодо майбутнього олімпізму

Як рухатись далі, яким чином реагувати на виклики, що постали перед світовим спортом та олімпізмом в ситуації сьогодення - з таким закликом до олімпійської родини світу звернувся президент Міжнародного олімпійського комітету (МОК) Томас Бах.

Виконком Національного олімпійського комітету України (НОК) під час онлайн засідання на чолі з президентом організації Сергієм Бубкою ініціював проведення дискусії щодо майбутнього олімпійського руху на національному рівні за участю усіх суб'єктів олімпійського руху, повідомили Укрінформу у пресслужбі НОК.

"Ми повинні гідно приймати виклики й рухатися вперед. Лише спільними зусиллями, будучи гнучкими, дієвими та ефективними, ми зможемо напрацювати стратегічний план дій і подолати всі труднощі", - наголосив Сергій Бубка.

Під час засідання була створена робоча група, яка узагальнить усі пропозиції, проаналізує ситуацію і перспективи в майбутньому, а також розробить конкретні рекомендації та ідеї щодо подальших кроків.

Фото: noc-ukr.org.