"Шахтар" і "Динамо" розсудить Катерина Монзуль

Центральний поєдинок 24-го туру чемпінату України з футболу серед клубів Прем'єр-ліги між донецьким "Шахтарем" та київським "Динамо" у якості головного арбітра проведе Катерина Монзуль.

Асистентами харків'янки на цій грі будуть киянка Олександра Ардашева та сумчанка Марина Стрілецька, повідомляє пресслужба Української асоціації футболу. Четвертим арбітром призначений Денис Шурман (Київська область), спостерігачем арбітражу - Сергій Задіран (Дніпро). Нагадаємо, зустріч "Шахтар" - "Динамо" відбудеться на столичному НСК "Олімпійський" і розпочнеться о 17.00. Читайте також: Букмекери дали прогноз на матч "Шахтар" - "Динамо" У прямому ефірі матч покаже телеканал "Футбол 1". Фото: dynamo.kiev.ua.