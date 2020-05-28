У Франції хочуть, щоб на "Ролан Гаррос" були глядачі

Французька федерація тенісу (FFT) аналізує різні варіанти допуску глядачів на грунтовому турнірі Grand Slam "Ролан Гаррос".

Організатори хочетуть, аби на Відкритому чемпіонаті Франції "були фанати, якы дотримуються запобіжних заходів", повідомляє Тенісний портал України.

"Звичайно, ми можемо обмежити кількість глядачів на трибунах, щоб скоротити людський потік, - заявив генеральний директор FFT Жан-Франсуа Вілотт. - Нині вивчаються різні варіанти скорочення кількості уболівальників та інші можливі опції. Ми воліємо грати не за закритими дверима. Хочеться, аюи на Відкритому чемпіонаті Франції були фанати, які дотримуються запобіжних заходів. Я не дуже розумію, чому магазинам та ресторанам вже дозволили знову приймати відвідувачів, а нам це робити не можна".

Нагадаємо, що "Ролан Гаррос" перенесли з кінця травня - початку червня на середину вересня, а потім дату змістили ще на один тиждень уперед. Нині турнір заплановали на 20 вересня - 4 жовтня.

Фото: rolandgarros.com.