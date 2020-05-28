Збірна України вийшла до чвертьфіналу турніру з кіберфутболу European Nations Cup

"Синьо-жовті" посіли друге місце на груповому етапі онлайн-змагань #StayHome European Nations Cup з кіберфутболу в дисципліні PES і пробилися до 1/4 фіналу першості.

Після перемог над командами Азербайджану (2:0) та Грузії (2:1) українці у третій зустрічі поступилися віцечемпіону eEuro-2020 збірній Сербії - 0:2, повідомляє пресслужба Української асоціації футболу (УАФ).

Наступну серію на віртуальних футбольних полях PES збірна України проведе 3 або 4 червня в рамках чвертьфінальної стадії.

Нагадаємо, у турнірі, який організувала Федерація кіберспорту України разом з Європейською кіберспортивною федерацією, беруть участь команди з 12-ти країн. Він проходить у трьох дисциплінах - CS:GO, League of Legends та Pro Evolution Soccer (PES).

Збірну України з кіберфутболу в дисципліні PES на цих змаганнях представляють три гравці - Віталій Budb_proshe Литвинов, Максим Makson Андрасюк та Ігор Ighor_8 Любчак.