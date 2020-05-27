"Лідс" - найненависніший клуб Англії - English Football Statistician

Портал English Football Statistician визначив найненависніший футбольний клуб Англії.

У дослідженні порахували кількість образливих речівок на адресу команд, повідомляє джерело.

На першому місці - "Лідс". Фанати інших команд склали про "павичів" 117 зарядів. На другій позиції "Ліверпуль" (50), третій - "Тоттенгем" (42). Також до першої десятки потрапили "Манчестер Сіті", "Сандерленд", "Манчестер Юнайтед", "Ньюкасл", "Челсі", "Бірмінгем" і "Арсенал".

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"Лідс" очолює турнірну таблицю Чемпіоншипа (друга ліга англійської першості). Команда є триразовим чемпіоном Англії.

На фото: Люк Ейлінг ("Лідс") - Getty Images.