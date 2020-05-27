У львівських "Карпат" тепер новий власник

Колишній віцепрезидент львівського футбольного клубу "Карпати" Олег Смалійчук викупив частку Петра Димінського у клубі.

Тепер Олег Смалійчук значиться кінцевим бенефіціаром однієї з компаній-засновників юридичної особи ФК "Карпати", яка володіє 50% клубу, а Петро Димінський більше не має відношення до клубу. Про це повідомляє Sport Arena.

Інші 50% клубу, як і раніше, належать другій компанії з Британських Віргінських Островів, кінцевий бенефіціар якої невідомий. За неофіційною інформацією, це Ігор Коломойський.

Нагадаємо, що Олег Смалійчук претендує на пост президента УПЛ. Раніше вибори планувалися на 7 і 27 квітня, але обидва рази їх переносили.

"Карпати" знаходяться на останньому місці турнірної таблиці футбольного чемпіонату України серед команд Прем'єр-ліги. В їхньому активі 14 очок після 23 зіграних турів.

Фото: fckarpaty.com