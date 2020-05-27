УАФ вирішила завершити футбольні чемпіонати серед команд U21 та U19
Укрінформ
На засіданні виконкому Української асоціації футболу (УАФ) із використанням засобів зв’язку 27 травня затвердили рішення щодо завершення чемпіонатів України серед молодіжних команд U21 та U19.
У чемпіонатах, які призупинили 18 березня, переможці не визначатимуться, повідомляє пресслужба УАФ.
УАФ також зобов'язав виконком та загальні збори української Прем'єр-ліги визначити учасників Юнацької ліги УЄФА сезону-2020/2021 від України після закінчення змагань УПЛ сезону нинішнього.
Фото: uaf.ua.