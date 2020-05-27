Стали відомі нові дати матчів збірної України у відборі жіночого Євро-2021 з футболу

Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) завершив процедуру оновлення дат матчів у всіх групах відбору європейської першості серед жіночих національних збірних.

Зміна дат проведення чемпіонату Європи пов’язана з перенесенням з 2020 на 2021 рік чемпіонату Європи з футболу серед чоловіків і Олімпіади через пандемію коронавірусу. Про це повідомляє пресслужба Всеукраїнської Асоціації жіночого футболу (ВАЖФ).

Наразі ж дати турнірів не збігатимуться між собою. Відбірковий цикл для жіночої збірної України продовжиться у вересні 2020 року. Цьогоріч команді належить зіграти ще п’ять матчів.

Календар матчів жіночої збірної України

18 вересня. Чорногорія – Україна

22 вересня. Україна – Греція

23 жовтня. Україна – Ірландія

27 жовтня. Греція – Україна

1 грудня. Україна – Чорногорія

Переможці груп та три найкращі команди, які посядуть другі місця, автоматично потраплять на континентальну першість. Інші шість команд, які стануть другими у своїх групах, розіграють у стикових матчах останні три путівки на Євро. Ці поєдинки відбудуться 5-13 квітня 2021 року.

Нагадаємо, що 23 квітня 2020 року Виконавчий комітет УЄФА прийняв рішення про перенесення фінальної частини чемпіонату Європи з футболу серед жіночих національних збірних на 2022 рік. Євро-2021 пройде 6 - 31 липня 2022 року в Англії.

Фото: Getty Images