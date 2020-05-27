Стали відомі нові дати матчів збірної України у відборі жіночого Євро-2021 з футболу
Зміна дат проведення чемпіонату Європи пов’язана з перенесенням з 2020 на 2021 рік чемпіонату Європи з футболу серед чоловіків і Олімпіади через пандемію коронавірусу. Про це повідомляє пресслужба Всеукраїнської Асоціації жіночого футболу (ВАЖФ).
Наразі ж дати турнірів не збігатимуться між собою. Відбірковий цикл для жіночої збірної України продовжиться у вересні 2020 року. Цьогоріч команді належить зіграти ще п’ять матчів.
Календар матчів жіночої збірної України
18 вересня. Чорногорія – Україна
22 вересня. Україна – Греція
23 жовтня. Україна – Ірландія
27 жовтня. Греція – Україна
1 грудня. Україна – Чорногорія
Переможці груп та три найкращі команди, які посядуть другі місця, автоматично потраплять на континентальну першість. Інші шість команд, які стануть другими у своїх групах, розіграють у стикових матчах останні три путівки на Євро. Ці поєдинки відбудуться 5-13 квітня 2021 року.
Нагадаємо, що 23 квітня 2020 року Виконавчий комітет УЄФА прийняв рішення про перенесення фінальної частини чемпіонату Європи з футболу серед жіночих національних збірних на 2022 рік. Євро-2021 пройде 6 - 31 липня 2022 року в Англії.
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