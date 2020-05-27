Тайсону Ф'юрі запропонували виставковий бій з Майком Тайсоном

Чемпіон світу з боксу за версією WBC Тайсон Ф'юрі повідомив, що йому запропонували бій проти легендарного 53-річного американця Майка Тайсона.

Щоправда, на думку 31-річного британського боксера, такий поєдинок навряд чи можливий, інформує BT.com.

"Мені подзвонили і сказали: "Ти не хотів би провести виставковий бій з Майком Тайсоном? Я відповів: "Так, чорт забирай!" Але я не думаю, що це станеться", - сказав Ф'юрі.

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Нагадаємо, на профі-рингу Ф'юрі має 30 перемог (21 - нокаутом) та 1 нічию.

Фото: bt.com.