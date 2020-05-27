Атакуючий захисник збірної України з баскетболу та "Дніпра" Іссуф Санон переніс операцію на нозі.

10 днів баскетболіст перебуватиме в спеціальному ортопедичному взутті, після чого почнеться реабілітаційний період. Про це вчора ввечері повідомив президент БК "Дніпро" Валерій Кондратьєв у Facebook.

"Сьогодні в Києві атакуючому захиснику "Дніпра" Іссуфу Санону була зроблена планова операція на п'ятій плесновій кістці, все пройшло за планом, тепер 10 днів в ортопедичному чоботі й можна розпочинати реабілітаційний період…", - йдеться в повідомленні.

Останнього сезону Іссуф Санон зіграв 12 поєдинків в українській Суперлізі. У середньому за матч він набирав 13,4 очка, робиі 4,7 підбирання та 1,8 передачі.

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Нагадаємо, що через пандемію коронавірусу сезон-2019/20 завершили достроково, а переможцем за підсумками став баскетбольний клуб "Дніпро".

Фото: fbu.ua