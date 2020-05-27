НБА зробила добірку найкращих передматчевих ритуалів своїх гравців
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Укрінформ
Національна баскетбольна асоціація (НБА) зробила добірку найкращих передматчевих ритуалів своїх гравців.
Хтось із гравців виконує ритуальний танець, хтось розпорошує кольоровий "магичний" порошок, а хтось перед грою закидає м'яч у баскетбольний кошик.
Нагадаємо, що останній матч у НБА відбувся 12 березня. Наразі вже кілька команд НБА прийняло рішення відкрити тренувальні бази. Поки тренування проводяться в індивідуальному порядку.
Північноамериканська Національна баскетбольна асоціація розпочала підготовку клубів до масового тестування на коронавірус. У разі позитивного тесту у гравців, чемпіонат не зупинятимуть, а відправлять баскетболістів на самоізоляцію.
Фото: fbu.ua