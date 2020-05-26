ФК "Зоря" подовжив оренду Лєднєва та Тимчика

Луганський футбоьний клуб "Зоря" пролонгував контракти із захисником Олександром Тимчиком та хавбеком Богданом Лєднєвим до закінчення нинішнього чемпіонату.

Спочатку орендні угоди із гравцями були розраховані до 1 червня, однак через пандемію коронавірусу чемпіонат України дограватимуть пізніше, повідомляє офіційний сайт "Зорі".

Права на Тимчика та Лєднєва належать київському "Динамо".

Нагадаємо, у турнірній таблиці чемпіонату УПЛ "Зоря" на вимушену паузу пішла другою.

На фото: Богдан Лєднєв/zoryafc.com.