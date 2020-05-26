Збірна України з кіберфутболу програла спаринг із Фінляндією у дисципліні FIFA 20

Збірна України з кіберфутболу провела товариський матч проти збірної Фінляндії у дисципліні FIFA 20.

Матч Україна — Фінляндія завершився з рахунком 4:7, повідомляє пресслужба УАФ.

За домовленістю переможцем поєдинку ставала збірна, яка набере більшу кількість очок у чотирьох протистояннях.

"Синьо-жовтих" у двобої представляли кияни — 21-річний Денис Flewless_phoenix Євтушик та 25-річний Алекс ForlanFS Мерсер. За суперників виступали одразу чотири гравці — Валттері Valdoboii Кюрьо, Пюрю NephewR Раялу, Йоель Tsouel Ніємеля та Юссі JaKurrii Коївуніємі. Змагання проходили на двох ігрових консолях — PS4 та Xbox One.

Підсумки протистояння:

Денис Flewless_phoenix Євтушик — Валттері Valdoboii Кюрьо (1:1);

Алекс ForlanFS Мерсер — Пюрю NephewR Раялу (1:0);

Денис Flewless_phoenix Євтушик — Юссі JaKurrii Коївуніємі (0:1);

Алекс ForlanFS Мерсер — Йоель Tsouel Ніємеля (2:3).

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Нагадаємо, що збірна України з кіберфутболу в дисципліні PES бере участь у престижному міжнародному онлайн-турнірі #StayHome European Nations Cup, організованому Федерацією кіберспорту України разом з Європейською кіберспортивною федерацією.