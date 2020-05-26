Роналду легко закинув ногою м'яч у баскетбольне кільце

Зірковий португальський форвард італійського футбольного клубу "Ювентус" Кріштіану Роналду продемонстрував майстерність володіння м'ячем.

На одному з тренувань команди він закинув ногою м'яч у баскетбольне кільце.

Відео цього епізоду з'явилося у Twitter ФК "Ювентус" із підписом: "Так само легко, як ти любиш, Кріштіану".

Як повідомлялося, 35-річний нападник італійського футбольного клубу "Ювентус" Кріштіану Роналду завершив карантин після прибуття з Португалії і 19 травня приєднався до туринського клубу.

Підопічні Мауріціо Саррі з 18 травня проводять підготовку до поновлення сезону в усіченому складі і з дотриманням заходів безпеки.

Фото: juventus.com