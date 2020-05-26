Етап Кубка світу з триатлону в Угорщині перенесений на невизначений термін

Міжнародна федерація триатлону (ITU) оголосила про перенесення на невизначений термін через пандемію етапу Кубка світу з триатлону в Тішайвароші (Угорщина - 18-19 липня).

Про це інформує пресслужба ITU.

На 2021 рік відправлений іспанська етап Кубка світу в Мадриді.

Раніше були відкладені старти в Бразиліа (Бразилія - ​​2-3 квітня), Хуатулько (Мексика - 25-26 квітня), Валенсії (Іспанія - 1-2 травня) і Арзачена (Італія - ​​29-30 травня).

Читайте також: Першість Європи з триатлону в Дніпрі перенесли на жовтень

Найближчий плановий етап Кубка світу з триатлону, який перебуває в календарі, - в Вейхай (Китай) 12-13 вересня. Старти в Карлових Варах (Чехія) і Ченду (Китай) перенесені на 12-13 і 19-20 вересня відповідно.

Фото: triathlon.org.