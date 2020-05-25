Головний матч сезону в Бундеслізі

«Боруссія» (Дортмунд) і «Баварія» зіграють ключовий поєдинок в боротьбі за титул.

Стартувавши після карантину, Бундесліга показала, що під час вимушених канікул футболісти часу дарма не втрачали. Команди повернулися на поле готовими і нікому не знадобилося часу на розгін. Битви за виживання і особливо за чемпіонський титул та путівки в єврокубки очікуються напруженими.

Фактично головний матч сезону чекає вболівальників вже у вівторок, коли в Дортмунді зустрінуться «Боруссія» і «Баварія» (початок о 19:30 за Києвом). Як і всі матчі чемпіонату, гратимуть без глядачів. «Джмелі» вже третій сезон поспіль є головними конкурентами мюнхенців. Перемога в очному протистоянні здатна істотно підвищити шанси Дортмунда на «Срібну салатницю». Поразка, навпаки, змусить відкласти чемпіонські амбіції на наступний сезон.

На жаль, дортмундці так і не зможуть розраховувати на свого капітана Марко Ройса. Він отримав пошкодження ще в лютому. Очікувалося, що до травня Ройс встигне залікувати травму, однак його поява на полі й досі під великим питанням. Немає Ройса, зате у відмінній формі головний бомбардир «Боруссії» Ерлінг Голанд, та ключові півзахисник – Геррейру, Хакімі, Санчо, Торган Азар і Брандт. Вся ця компанія спробує спинити лідерів «Баварії» - Левандовскі, Мюллера, Горетцку, Комана і Девіса.

Що стосується шансів команд, то вони поки що на боці «Баварії», якій аналітики Parimatch дають 46% на успіх, залишаючи «джмелям» лише 30% (24% на нічию). Також у мюнхенців, за оцінками експертів, відмінна перспектива взяти чергове чемпіонство. Така ймовірність зараз оцінюється в 77%, тоді як у «Боруссії» всього 18%. Втім, якщо «Боруссія» візьме три очки, розклади можуть сильно змінитися.

Фото: theguardian.com