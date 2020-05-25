Українська Прем’єр-ліга – серед найстабільніших ліг у світі

Українська футбольна Прем’єр-ліга опинилася серед найстабільніших ліг у світі, зокрема, що стосується "тренерського питання".

Про це повідомляє пресслужба УПЛ.

Аналітики швейцарського Інституту спортивних досліджень (CIES Football Observatory) у новому звіті сфокусувалися на цікавій темі: як часто за останні п’ять років у різних чемпіонатах світу змінюють наставників.

Згідно з цим дослідженням, в УПЛ за період 2015–2020 років одну команду-учасницю в середньому очолює 3,4 наставника. Це один із найстабільніших показників як у Європі, так і загалом у світі.

Втім, це лише середній показник – деякі клуби змінювали тренерів набагато частіше. В Україні лідером у цьому плані є львівські "Карпати", які за п’ять років змінили 10 наставників.

Фото: shakhtar.com