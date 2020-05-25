Італійці стали першими в історії чемпіонами Європи з кіберфутболу

Збірна Італії з кіберфутболу в дисципліні PES упевнено провела фінальний турнір чемпіонату Європи 2020 року.

У фінальному поєдинку італійці за сумою перемог взяли гору над Сербією - 3:1, повідомляє пресслужба УАФ.

На груповому етапі Італія фінішувала першою у своєму квартеті, у чвертьфіналі здолала Ізраїль, у півфіналі - Францію.

Чемпіонами континенту стали геймери AlonsoGrayfox, Naples17x, Nicaldan та Genoa_Npk02. Їхні призові склали 40 тисяч євро.

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Нагадаємо, що збірна України з кіберфутболу не змогла пробитися до фінальної частини Euro-2020. Українці посіли третє місце на першому етапі кваліфікації, пропустивши вперед команди Італії та Чорногорії. Безпосередньо з чемпіонами Європи наші геймери грали двічі й обидва рази поступилися - 0:8 та 2:4.

Фото: uefa.com.