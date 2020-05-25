Формула-1: Расселл виграв віртуальний Гран-прі Монако

Воротар «Реала» Тібо Куртуа фінішував 13-м.

Пілот «Вільямса» Джордж Расселл виграв віртуальний Гран-прі Монако, повідомляє Укрінформ.

Другим став гонщик «Мерседеса» Естебан Гутьєррес. Третє місце посів пілот «Феррарі» Шарль Леклер.

Це вже друга перемога Расселла у віртуальній серії. Саме він виграв попередній етап – Гран-прі Іспанії. Раніше два Гран-прі виграв Леклер, по одній перемозі у Чжоу Гуаня і Александера Албона.

Шарль Леклер очолює загальний залік віртуальної серії. В його активі 98 очок. Впритул до Леклера підібрався Расселл – 95 очок.

Нагадаємо, Формула-1 оголосила, що замість скасованих і перенесених Гран-прі організація проведе віртуальні гонки.

Фото: Getty Images