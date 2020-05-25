В Іспанії 10 липня стартує виставковий тенісний тур La Liga MAPFRE

Виставковий тенісний тур La Liga MAPFRE розпочнеться 10 липня на кортах іспанського міста Льєйда (Лерида).

17-19 липня тур продовжиться у Мадриді, 24-26-го - у Вільєні, 31 липня - 2 серпня - в Авілесі, повідомляє BTU.

Участь у цих змаганнях вже підтвердили відомі тенісисти Роберто Баутіста-Агуті, Пабло Карреньйо-Буста, Альберт Рамос-Вінолас, Алехандро Давидович-Фокіна та Роберто Карбалес-Баена.

Нагадаємо, що тенісні турніри ATP, WTA та ITF припинили через пандемію коронавірусу до кінця липня.

Фото: clubtenisaviles.com.