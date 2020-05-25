Майку Тайсону запропонували понад 20 мільйонів за кулачні бої

53-річний американський боксер-професіонал, який виступав у важкій ваговій категорії; один з найвідоміших і впізнаваних боксерів в історії Майк Тайсон отримав пропозицію взяти участь у кулачних боях.

Майку Тайсону за кулачні бої запропонували понад 20 мільйонів доларів. Про це повідомляє iSport.ua.

"Президент компанії BKFC Девід Фельдман запропонував Майку Тайсону контракт на бій за правилами кулачних двобоїв. Фельдман не став розкривати точну суму, заявивши лише, що сума перевищує 20 мільйонів доларів, а контракт включає в себе пожертви на благодійність", - йдеться в повідомленні.

Переговори з Тайсоном ще ведуться, але імена кількох кандидатів Фельдман озвучив. Це Тіто Ортіз і Вандерлей Сільва.

"Вважаю, що кандидатура Вандерлея Сільви більше підходить. Не важливо, наскільки старий Сільва, він все ще небезпечний. Вважаю, що це буде інтригуюче протистояння", - зазанчив Фельдман.

Перший турнір із початку пандемії коронавірусу може відбутися 26 червня.

Фото: thesportsman.com