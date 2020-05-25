Чемпіонський перстень Браянта продали на аукціоні за величезну суму

Один із чемпіонських перстнів легенди клубу НБА "Лос-Анджелес Лейкерс" Кобі Браянта продали на аукціоні за величезну суму.

Пам'ятну нагороду Кобі Браянта сезону-1999/2000, яка перебувала у володіннях приватного колекціонера, продали з аукціону за 206 080 доларів. Про це повідомляє XSPORT.

Kobe Bryant Lakers Ring He Gifted Mom Sells for $206,000!!! via @TMZ https://t.co/xks9thsiq1 pic.twitter.com/7hKaNM8WWw — Patricia Dempsey (@Patrici90883364) May 25, 2020

Раніше також за величезну суму з аукціону продали і особисті речі легендарного баскетболіста НБА.

Кобі Браянт загинув 26 січня 2020 року під час аварії вертольота в Каліфорнії. Він - п'ятиразовий чемпіон НБА і дворазовий MVP фіналів. Захисник 18 разів обирався на Матч всіх зірок НБА і 11 разів потрапляв в першу символічну п'ятірку за підсумками сезону.

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Браянт відіграв за "Лейкерс" 20 сезонів. Дворазовий олімпійський чемпіон провів в регулярних чемпіонатах 1346 матчів і набирав в середньому за гру по 25,0 очка.

2020 року посмертно легендарного гравця НБА Кобі Браянта офіційно включили до Залу слави баскетболу імені Джеймса Нейсміта.

Фото: nytimes.com