Стаховський зіграє на виставковому турнірі в Сербії
Про це повідомляє БТУ.
Екстенісист Янко Тіпсаревич організовує на базі своєї академії показові змагання Eastern European Championship під час паузи в сезоні. До списку учасників турніру потрапив і Сергій Стаховський .
Відомо, що змагання стартують у середині наступного місяця (на тижні, який починається 15 червня). Інші подробиці Тіпсаревич обіцяє повідомити найближчим часом.
Нагадаємо, що Стаховський минулого тижня зіграв на виставковому турнірі в Угорщині.
У суботу відбулися поєдинки:
Сергій Стаховський - Мартон Фучович (1:4, 2:4);
Анна Бондар - Фанні Штоллар (4:3, 4:0);
Стаховський/Бондар - Фучович/Штоллар (4:2, 1:4, 6:10).
За підсумками цієї матчевої зустрічі Мартон Фучович і Фанні Штоллар гарантували собі вихід у фінал, а в матчі за "бронзу" грали Бабош Тімеа і Петер Надь.
Фото: btu.org.ua