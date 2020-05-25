Стаховський зіграє на виставковому турнірі в Сербії

Перша "ракетка" України Сергій Стаховський візьме участь у показових змаганнях в Белграді (Сербія).

Про це повідомляє БТУ.

Екстенісист Янко Тіпсаревич організовує на базі своєї академії показові змагання Eastern European Championship під час паузи в сезоні. До списку учасників турніру потрапив і Сергій Стаховський .

Відомо, що змагання стартують у середині наступного місяця (на тижні, який починається 15 червня). Інші подробиці Тіпсаревич обіцяє повідомити найближчим часом.

Нагадаємо, що Стаховський минулого тижня зіграв на виставковому турнірі в Угорщині.

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У суботу відбулися поєдинки:

Сергій Стаховський - Мартон Фучович (1:4, 2:4);

Анна Бондар - Фанні Штоллар (4:3, 4:0);

Стаховський/Бондар - Фучович/Штоллар (4:2, 1:4, 6:10).

За підсумками цієї матчевої зустрічі Мартон Фучович і Фанні Штоллар гарантували собі вихід у фінал, а в матчі за "бронзу" грали Бабош Тімеа і Петер Надь.

Фото: btu.org.ua