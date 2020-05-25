Першість світу з веслування на байдарках і каное в Німеччині скасована

Міжнародна федерація каное (ICF) скасувала першість світу з веслування на байдарках і каное в німецькому Бранденбурзі (16-19 липня).

Про це повідомляє офіційний сайт ICF.

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Раніше були скасовані етапи Кубка світу в Рачіце (Чехія, 8-10 травня) і німецькому Дуйсбурзі (21-24 травня). Скасовано також етапи світового Кубка у веслувальному слаломі - в італійському Іврі (5-7 червня) та французькому По (12-14 червня).

Фото: noc-odessa.org.ua.