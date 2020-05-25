Збірна Латвії виграла віртуальний чемпіонат світу з хокею

Перемогою національної команди Латвії завершився віртуальний чемпіонат світу з хокею.

У фіналі збірна Латвії з рахунком 8:5 взяла гору над командою Фінляндії, повідомляє офіційний сайт Міжнародної федерації хокею з шайбою (IIHF).

У матчі "бронзу" збірна Чехії у серії булітів здолала команду Словаччини - 8:7.

Підсумкова класифікація: 1. Латвія, 2. Фінляндія, 3. Чехія, 4. Словаччина, 5. Швеція, 6. Швейцарія, 7. Канада, 8. Росія, 9. Норвегія, 10. Великобританія, 11. США, 12. Німеччина , 13. Данія, 14. Італія, 15. Білорусь, 16. Казахстан.

Віртуальний чемпіонат світу - інтерактивне змагання уболівальників, організоване міжнародною федерацією хокею. Вболівальники голосували за збірну в акаунтах IIHF в соціальних мережах. Національна команда, яка отримувала більшість голосів, вигравала в матчі.

Фото: esports.iihf.com.