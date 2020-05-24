Матч «Ліверпуль» - «Атлетіко» призвів до 41 смерті від COVID-19

Поєдинок 11 березня в Ліверпулі мав великий вплив на поширення коронавірусу.

Компанія Edge Health провела дослідження впливу матчу-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів «Ліверпуль» - «Атлетіко» на поширення коронавірусу. Ця гра призвела до 41 смерті від COVID-19, повідомляє Daily Mail.

За оцінкою вчених, хворі вмирали через 25-35 днів після матчу. На момент проведення матчу в Іспанії було 640 тисяч заражених, в Англії - 100 тисяч.

Матч відбувся в Ліверпулі 11 березня. Його відвідали 52 тисячі глядачів. Серед них були і 3 тисячі вболівальників з Мадрида, в якому на той момент вже ввели частковий режим карантину.

Нагадаємо, «Ліверпуль» в тому матчі програв «Атлетіко» 2:3 і вилетів з Ліги чемпіонів.

Фото: сайт ФК "Ліверпуль"