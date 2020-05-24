БАТЕ виграв Кубок Білорусі з футболу
Укрінформ
Борисовський футбольний клуб БАТЕ став переможцем 29-го розіграшу Кубка Білорусі.
У фіналі БАТЕ на останніх хвилині додаткового часу вирвав перемогу у брестського "Динамо" - 1:0, повідомляє Укрінформ.
Автором вирішального гола став Захар Волков (120+1).
Нападаючий брестського "Динамо" екс-форвард збірної України і київського "Динамо" Артем Мілевський під кінець першого тайму доданого часу отримав травму і не зміг продовжити поєдинок.
БАТЕ став чотириразовим володарем Кубка Білорусі з футболу.
Фото: БЕЛТА.