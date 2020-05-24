В АПЛ вже 8 осіб заражених коронавірусом

Однак, 27 травня АПЛ все одно проголосує за початок контактних тренувань, що передбачає другий етап відновлення футбольного сезону в Англії.

В результаті другого етапу проведення тестів на коронавірус в англійській прем’єр-лізі (АПЛ) зараженими виявилися ще двоє людей в двох різних клубах, повідомляє сайт АПЛ.

Всього протестовано 996 гравців і співробітників клубів в період з 19 по 21 травня. Заражені відправляться на самоізоляцію на тиждень. До цього в лізі провели 748 тестів на коронавірус і виявили 6 хворих. Тепер їх число зросло до 8 осіб.

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Очікується, що 27 травня АПЛ проголосує за початок контактних тренувань, що передбачає другий етап відновлення футбольного сезону в Англії. На тижні команди почали тренуватися в невеликих групах з дотриманням безпечної дистанції.

Нагадаємо, британський уряд вже схвалив відновлення чемпіонату в червні. Можлива дата рестарту - 12 червня, але в АПЛ не виключають варіанту відкласти матчі ще на тиждень.

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