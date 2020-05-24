Збірні Латвії і Фінляндії зіграють у фіналі віртуального чемпіонату світу з хокею

На віртуальному чемпіонаті світу з хокею відбулися півфінали.

Як повідомляє офіційний сайт Міжнародної федерації хокею з шайбою (IIHF), збірна Латвії здолала Словаччину з рахунком 5:4, Чехія в овертаймі поступилася Фінляндії - 4:5.

Таким чином, у фіналі в неділю, 24 травня, зіграють Латвія і Фінляндія. За "бронзу" поборються збірні Словаччини та Чехії.

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Віртуальний чемпіонат світу - інтерактивне змагання уболівальників, організоване міжнародною федерацією хокею. Уболівальники голосують за збірну в акаунтах IIHF в соціальних мережах. Національна команда, яка отримує більшість голосів, виграє в матчі.

Фото: iihf.com.