«Ференцварош» Реброва зміцнив лідируючі позиції в чемпіонаті

Команда українського тренера обіграла «Дебрецен» 2:1 і відірвалась від МОЛ Фегервар на 6 очок.

«Ференцварош», який очолює український тренер Сергій Ребров, вдома обіграв «Дебрецен» в перенесеному матчі першого туру чемпіонату Угорщини (2:1), повідомляє Укрінформ.

У складі «Ференцвароша» обидва голи в активі півзахисника Давида Шігера.

У стартовому складі господарів вийшли два українця – Олександр Зубков і Ігор Харатін. Обидва півзахисника заробили по жовтій картці в першому таймі. Зубкова змінили на 60-й хвилині, Харатін відіграв повний матч.

«Ференцварош» набрав 56 очок і лідирує в чемпіонаті Угорщини. Команда Реброва випереджає МОЛ Фегервар на 6 пунктів і має матч в запасі.

Фото: nemzetisport.hu