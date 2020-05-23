«Ференцварош» Реброва зміцнив лідируючі позиції в чемпіонаті
Укрінформ
Команда українського тренера обіграла «Дебрецен» 2:1 і відірвалась від МОЛ Фегервар на 6 очок.
«Ференцварош», який очолює український тренер Сергій Ребров, вдома обіграв «Дебрецен» в перенесеному матчі першого туру чемпіонату Угорщини (2:1), повідомляє Укрінформ.
У складі «Ференцвароша» обидва голи в активі півзахисника Давида Шігера.
У стартовому складі господарів вийшли два українця – Олександр Зубков і Ігор Харатін. Обидва півзахисника заробили по жовтій картці в першому таймі. Зубкова змінили на 60-й хвилині, Харатін відіграв повний матч.
«Ференцварош» набрав 56 очок і лідирує в чемпіонаті Угорщини. Команда Реброва випереджає МОЛ Фегервар на 6 пунктів і має матч в запасі.
Фото: nemzetisport.hu