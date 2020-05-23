Футбол: іспанській Ла Лізі дозволили відновити матчі з 8 червня

Іспанські власті дозволили Ла Лізі відновити футбольні матчі в країні з 8 червня.

Про це заявив прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес, інформує Marca.

Раніше повідомлялося, що футбольні поєдинки в Іспанії мали поновитися не пізніше 12 червня. В іншому випадку транслятори отримали б право розірвати телевізійні контракти через форс-мажор.

Останній матч у Ла Лізі зіграли 10 березня. Турнірну таблицю з двома очками відриву від мадридського "Реала" очолює "Барселона".

Додамо, що з чемпіонатів європейської "Великої п'ятірки" сезон поки відновила лише німецька Бундесліга. У Франції достроково завершили першість. Чемпіоном став паризький "ПСЖ".

Фото: espn.com.