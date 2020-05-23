Футболіст "Динамо" де Пена: "Рух" гідний грати в УПЛ

Уругвайській хавбек футбольного клубу "Динамо" Карлос де Пена прокоментував нічию з киян у матчі з "Рухом" (0:0).

Гравець заявив, що львівська команда, яка лідирує у Першій лізі чемпіонату України, гідна виступати у Прем'єр-лізі, повідомляє пресслужба ФК "Динамо".

"Радий, що ми все ближче наближаємося до відновлення чемпіонату. Це нині найголовніше. Звичайно, нам належить ще попрацювати над поліпшенням багатьох аспектів у грі. Матч з "Рухом" у цьому плані був дуже корисний. Ми зустрілися з хорошим суперником, гра з яким дозволила побачити, на якому етапі ми перебуваємо. Звичайно, не все давалося легко, адже це був перший матч за дуже довгий час. Думаю, що "Рух" вже гідний виступати у Прем'єр-лізі. Видно якісну роботу їхнього тренера. Кожен гравець знає, які функції має виконувати на полі, і вся команда знає, як діяти в тій чи іншій ситуації... Особисто я хотів би, щоб чемпіонат відновився вже наступними вихідними. Але оскільки цю дату перенесли на 6 червня, ми матимемо зайвий тиждень на підготовку", - сказав де Пена.

Фото: fcdynamo.kiev.